‘Maré Vermelha’: Por que está proibida a venda de moluscos no litoral de SP?

Ostras. Imagem ilustrativa / Alina Skazka / Pexels

O Governo de São Paulo proibiu, em todo o estado, a venda de moluscos bivalves, como mariscos, mexilhões e ostras, provenientes das cidades de Peruíbe, Cananeia, Itanhaém e Praia Grande, no litoral paulista. A determinação vale para os estoques de alimentos produzidos desde 30 de julho.

Após recomendar a suspensão do consumo, o governo estadual publicou um comunicado sobre a proibição do comércio de moluscos no Diário Oficial.Segundo o governo, a medida foi tomada em função da presença de microalgas tóxicas Dinophysis acuminata, causadoras do fenômeno conhecido como Maré Vermelha, nas águas das quatro cidades.Segundo a nota técnica, foram coletadas amostras em praias dos municípios entre os dias 28 de julho e 5 de agosto. A concentração das microalgas estava acima do valor máximo permitido nas praias de Guaraú, em Peruíbe; Balneário Gaivotas, em Itanhaém; Canto do Forte, em Praia Grande; e, por fim, Itapitangui, em Cananeia.De acordo com o governo estadual, a microalga pode produzir uma toxina diarreica, que tende a se acumular em organismos marinhos filtradores, como mexilhões e ostras, podendo causar intoxicações alimentares quando consumidos.A Maré Vermelha é um fenômeno natural que ocorre em mares e oceanos de todo o mundo, caracterizado pela proliferação excessiva de algas microscópicas, conhecidas como dinoflagelados. Essas algas possuem pigmentos que dão uma cor avermelhada ou marrom-avermelhada à água, daí o nome do fenômeno.Essas manchas de coloração vermelha podem se espalhar por grandes áreas marítimas e são geralmente visíveis a olho nu, podendo cobrir a superfície da água por quilômetros. Além da coloração característica, a Maré Vermelha também pode ser identificada pelo odor desagradável que pode exalar, devido à decomposição das algas.Embora as algas responsáveis pela Maré Vermelha sejam encontradas naturalmente em todos os oceanos do mundo, em certas condições, como altas temperaturas da água, alta concentração de nutrientes e águas calmas, sua proliferação pode se tornar excessiva e desencadear o fenômeno. Essa superpopulação de algas pode causar impactos negativos no ecossistema marinho, afetando a vida marinha e até mesmo a atividade humana.As toxinas produzidas pelas algas durante a Maré Vermelha representam um risco para a saúde humana, podendo contaminar moluscos e peixes consumidos pelos seres humanos. Além disso, a mortandade de peixes, mamíferos marinhos e aves pode ocorrer em decorrência da redução do oxigênio na água causada pela decomposição das algas.