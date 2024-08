Corrida eleitoral começa e candidatos já podem pedir votos a partir desta sexta; entenda

Já a veiculação da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV tem início em 30 de agosto

Foto: Agência Brasil

A partir desta sexta-feira (16), os candidatos a prefeito e a vereador estão autorizados a iniciar sua propaganda eleitoral, conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Essa liberação acontece logo após o encerramento do prazo para registro de candidaturas, que acontece nesta quinta-feira (15).Até então, qualquer tipo de manifestação ou publicidade com solicitação direta de votos poderia ser considerada irregular e acarretar em multa.A veiculação da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV tem início em 30 de agosto e segue até 3 de outubro, contabilizando os 35 dias que antecedem a véspera do primeiro turno das eleições.O horário eleitoral gratuito será exibido de segunda a sábado, com duração de 20 minutos cada dia, em ambas as mídias.No rádio, a transmissão ocorrerá das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Já na TV, a exibição será das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.