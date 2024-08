Jurado de morte por facção criminosa, matador de aluguel é preso em São Roque

André Cabral fugiu do Paraná após seu irmão ter sido assassinado com 39 tiros

André Cabral. Foto: Polícia Civil / Portal Metrópoles

A Polícia Civil de São Paulo capturou, nessa quarta-feira (14), André Eduardo Cabral, um fugitivo procurado pelas autoridades e alvo de ameaças de morte por uma facção criminosa no Paraná. Sua prisão ocorreu na região de São Roque, interior de São Paulo, após sua fuga de Cascavel, no Paraná.

Segundo informações do portal Metrópoles e da TV Bandeirantes, o delegado Rodrigo Correa, responsável pela operação, revelou que Cabral fugiu de Cascavel logo após seu irmão ser assassinado com 39 tiros em 6 de agosto, sendo este o segundo irmão do fugitivo a ser morto recentemente.Cabral já foi condenado por três homicídios e é considerado pela Polícia Civil de São Paulo como um matador de aluguel “frio e perigoso”.Em seu depoimento, o preso afirmou que ainda busca vingar a morte de seu irmão, pois a considera injusta.André Cabral será encaminhado a um presídio de segurança máxima, onde ficará isolado dos demais detentos em uma cela do seguro.