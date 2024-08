Magazine Luiza anuncia megaloja onde funcionava famosa livraria em SP

Megaloja vai disponibilizar todos os produtos da empresa, como os da Magalu, Netshoes, KaBuM! e Época Cosméticos

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Magazine Luiza informou nessa quarta-feira (21) que vai abrir uma megaloja no Conjunto Nacional, em São Paulo, no espaço onde funcionava a Livraria Cultura — que deixou o local neste ano.

Até o momento, a companhia não informou quando a nova loja será inaugurada.A megaloja vai disponibilizar todos os produtos da empresa, como os da Magalu, Netshoes, KaBuM! e Época Cosméticos.O CEO do Magalu, Frederico Trajano, afirmou que a intenção é criar uma "loja conceito”. “explicou Frederico Trajano, CEO do Magalu, durante a Expo Magalu.Segundo a varejista, a nova loja irá preservar os espaços históricos e culturais do local, como o teatro Eva Hertz, instalado nas dependências da antiga Livraria Cultura.A Livraria Cultura teve falência decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) por descumprimento do plano de recuperação judicial, solicitação que havia sido realizada em 2018.Em 2023, o TJSP emitiu decisão que autorizou a desocupação da livraria de seu endereço físico no Conjunto Nacional, a qual foi suspensa dias depois. Mesmo assim, o espaço foi esvaziado pela Livraria.Com informações da TV Cultura