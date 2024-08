Igreja Matriz de Cotia vai reabrir as portas após dois meses de reforma

Para a reabertura, está programada a apresentação do Coral Patois, que promete emocionar com grandes clássicos da música sacra

Foto: Vagner Santos

A Paróquia de Nossa Senhora do Monte Serrate, conhecida como Igreja Matriz de Cotia, está pronta para receber os fiéis neste sábado (24), após um período de dois meses de reforma interna.





"A reforma do forro, que estava deteriorado, foi o que ocupou o maior empenho. Então, retiramos quatro camadas de tinta do forro e passamos todo o produto. Depois, pintamos ele na cor original, que era azul", detalha.





"Também pintamos as paredes internas. Pintamos também, com artista plástico, os altares laterais. Foi feita ainda toda uma reforma da parte interna lateral", complementa o padre.





CORAL



Para a reabertura, padre Mauro disse que está programada a apresentação do Coral Patois, que promete emocionar com grandes clássicos da música sacra.





O evento marca o início das celebrações pelos 311 anos da Paróquia, que serão comemorados em setembro com uma programação especial.





De acordo com o padre Mauro Ferreira, a reforma abrangeu o teto, as paredes e até mesmo os bancos da igreja. Durante as obras, as missas foram realizadas no pátio atrás do templo.As missas na Igreja da Matriz são celebradas aos sábados, às 19h30, e, aos domingos, às 7h,10h e 18h. Durante a semana, nas terças e quintas-feiras, às 19h30. E na terça, quarta, quinta e sexta às 12h.