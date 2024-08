Laudo do IML revela causa da morte do cantor Nahim

Corpo do artista foi encontrado no quintal da casa em que morava, em Taboão da Serra, no dia 13 de junho

Cantor Nahim foi enocntrado morto no dia 13 de junho deste ano. Foto: Reprodução / Redes Sociais

O corpo do artista foi encontrado no quintal da casa em que morava, no dia 13 de junho. Laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra revelou a causa da morte do cantor Nahim.

Segundo o documento da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, a causa da morteA perícia afirma que Nahim, cujo nome completo era Naim Jorge Elias Júnior, pode ter perdido a consciência ou tido uma morte súbita em decorrência do uso de cocaína que teve como consequência uma queda que provocou o traumatismo craniano.Os peritos dizem também que não se pode excluir a fratura no crânio como causa direta da morte do artista ou que possa ter contribuído para isso.Natural de Miguelópolis, interior do estado, ele fez sucesso nos anos 80. Ele frequentava programas de auditório e foi grande vencedor do quadro Qual É a Música? no Programa Silvio Santos do SBT.O artista ganhou projeção nacional com os hit “Dá Coração", "Coração de Melão" e "Taka Taka". Na mesma época, gravou seu primeiro disco em português. Ao todo, foram mais de 14 discos e 86 músicas lançadas.Ao longo da carreira, participou de diversos programas de televisão, dentre eles, o reality show da TV Record, A Fazenda.Em abril de 2019, o artista chegou a ser preso por descumprir uma medida protetiva contra a ex-esposa.Em 2020, se candidatou a vereador por São Paulo, mas não foi eleito.