‘Mundo Animal’ divulga data de inauguração no shopping Central Park

Lanchonete temática também anunciou vagas de emprego na nova unidade; veja

Mundo Animal. Foto: Divulgação

A Mundo Animal Lanchonete Temática anunciou a data de inauguração no Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Cotia e Vargem Grande Paulista.

A lanchonete será inaugurada no dia 22 de agosto e conta com uma capacidade de 286 lugares. O valor investido na nova unidade, até agora, foi, em média, R$ 2 milhões.A Mundo Animal anunciou, ainda,em sua nova unidade no shopping.Os interessados nas oportunidades de emprego podem enviar seus currículos para vagasmundoanimalcotia@gmail.com. Não é necessário experiência para o desempenho das funções. O único requisito, segundo a própria administração, é que “o candidato seja proativo e tenha muita atitude”.