Calor em pleno inverno? Veja como fica a previsão do tempo em Cotia neste final de semana

Não há previsão de chuva para os próximos dias

Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

Mesmo com inverno, o primeiro fim de semana de agosto será de temperaturas acima da média para o mês em Cotia.

De acordo com o Clima Tempo, portal especializado em meteorologia, os últimos dias tiveram uma leve queda nos termômetros por conta da presença de uma massa de ar frio no Brasil.Essa massa tem se afastado e a tendência é que as temperaturas voltem a subir. Nesta sexta-feira (2), os termômetros marcam máxima de 24ºC e mínima de 13ºC na cidade.No sábado (3) e domingo (4), a previsão aponta um aumento de até 2ºC nas temperaturas máximas, podendo chegar a 26ºC. As mínimas ficarão em torno de 12ºC. Não há previsão de chuva para os próximos dias.