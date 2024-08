Justiça manda recolher material do PSD por ter "pedido de voto explícito" para Ângela Maluf

Juiz eleitoral entendeu que material traz “palavras mágicas” como forma de fazer propaganda eleitoral antecipada

“pedido de votos explícito”. O material foi produzido pelo próprio partido de Ângela. A Justiça Eleitoral de Cotia determinou, nessa terça-feira (13), a retirada e suspensão do material publicitário feito para a vice-prefeita e candidata à Prefeitura da cidade, Ângela Maluf (PSD) , por entender que háO material foi produzido pelo próprio partido de Ângela.

Cabe recurso.

A ação foi representada pela. Cabe recurso.Na decisão, o juiz, pediu que o materialveiculado em informativos impressos do PSD – que já foi distribuído, seja recolhido. Godoy também determinou que o material produzido, seja retirado e levado até a sede do cartório eleitoral em até dois dias.O material de divulgação feito para a candidata do atual governo municipal traz frases como:Para o magistrado, tais frases retratamVale lembrar que, pela legislação eleitoral, a campanha com autorização para pedir votos só pode ser feita a partir desta sexta-feira (16).