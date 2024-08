Após frio intenso, Cotia volta a ter calor ainda nesta semana; veja quando

De acordo com o Climatempo, as temperaturas máximas vão se manter altas nos próximos dias

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Após dias de muito frio e com pouco sol, Cotia deve voltar a ter calor a partir de quinta-feira (15). De acordo com o Climatempo, as temperaturas máximas vão se manter altas nos próximos dias.

Na quinta, a previsão é de mínima de 8ºC e máxima de 25ºC. A sexta-feira (16) tem mínima de 12ºC e máxima de 27ºC. O sábado (17) tem previsão mínima de 14ºC e máxima de 28ºC; domingo (18) tem mínima de 15ºC e máxima de 29ºC. A segunda-feira (19) tem mínima de 17ºC e máxima de 31ºC.