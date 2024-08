Funcionários dos Correios de São Paulo entram em greve nesta segunda-feira (5)

Paralisação vale para todos os setores

Trabalhadores dos Correios de São Paulo anunciaram uma greve a partir desta segunda-feira (05), após assembleia realizada na última sexta (02). A paralisação vale para todos os trabalhadores, incluindo carteiros, atendentes, operadores de triagem, motoristas e administrativos. A expectativa é que a greve dure 24 horas.

O motivo principal da greve, de acordo com os funcionários, é para o reajuste das funções que “está defasada há anos”.Os trabalhadores alegam também “aumento salarial e redução do custeio do plano de saúde”. Cerca de 20 mil funcionários desistiram de ter o serviço por conta do alto custo.A paralisação teve início à meia-noite e, ainda segundo o sindicato, a greve “será ainda maior a partir do dia 7”, caso não sejam oferecidas “propostas convincentes”.O grupo alega que foram feitas “14 reuniões de negociação sem avanços significativos” e que a direção dos Correios “desprezou” um pedido feito em janeiro deste ano, sem apresentar propostas.