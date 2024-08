Brasil tem 16 marcas de café impróprias para consumo. Veja lista

Análises encontraram matérias estranhas, impurezas ou elementos estranhos acima do limite permitido; veja como o consumidor deve agir

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou na sexta-feira (2) uma lista com 16 marcas de café torrado considerados impróprios para o consumo. Análises encontraram matérias estranhas, impurezas ou elementos estranhos acima do limite permitido.





Com informações da Agência Brasil

Os produtos devem ser recolhidos pelas empresas responsáveis, como prevê a legislação, em casos de risco à saúde pública, adulteração, fraude ou falsificação.Oba Oba Sorriso;Exemplar;Matão;Belo;Moreno;Pureza;Terra da Saudade;Góes Tradicional a Vácuo;Serra do Brasil;Cambeense;Dourados;Do Norte;Salute;Ivaiporã;Terra da Gente; eDona Filinha.O ministério orienta a população que deixe de consumir esses cafés e solicite a substituição como determinado pelo Código de Defesa do Consumidor. Caso encontrem essas marcas sendo comercializadas, podem entrar em contato com pelo canal oficial Fala.BR, informar o estabelecimento e o endereço onde foi adquirido o produto.O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária é o responsável pelas fiscalizações de café torrado e moído no mercado interno.As ações de fiscalização e análise dos produtos fazem parte do Programa Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e Clandestinidade em Produtos de Origem Vegetal (PNFraude), que tem como objetivo diminuir as fraudes e promover a regularidade de estabelecimentos produtores de gêneros de origem vegetal.