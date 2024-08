Cotia deve ter mudança brusca na temperatura e chuva nesta semana; saiba quando

Frente fria deve derrubar a temperatura em boa parte do estado de SP

Foto: Vagner Santos

Segunda-feira (5) será de calor em Cotia com máxima prevista de até 28ºC. E, assim, deve permanecer até quinta-feira (8), com a temperatura variando entre mínima de 15ºC e máxima de até 29ºC.

Porém, na sexta-feira (9), a previsão aponta uma mudança brusca na temperatura com a chegada de uma nova frente fria no estado de São Paulo.Segundo o portal Clima Tempo, na sexta, esse ar frio avança para São Paulo ao longo do dia. Com o deslocamento da frente fria e a circulação de ventos transportando mais umidade do mar, parte do estado terá queda brusca na temperatura.É o caso de Cotia. De acordo com a previsão, além de chuva durante o dia e à noite, na sexta a mínima será de 11ºC e a máxima não deve passar dos 18ºC.Segunda-feira (5) - 15ºC / 28ºCTerça-feira (6) - 14ºC / 28ºCQuarta-feira (7) - 15ºC / 28ºCQuinta-feira (8) - 16ºC / 29ºCSexta-feira (9) - 11ºC / 18ºC