Trabalho de remoção das vítimas de acidente da Voepass é encerrado em Vinhedo

As forças de segurança e resgate do Governo de SP concluíram às 18h30 deste sábado (10) o trabalho de remoção das vítimas do acidente com a aeronave da Voepass Linhas Aéreas, ocorrido na tarde da última sexta-feira (9) em Vinhedo. Ao todo, 62 corpos, sendo 34 masculinos e 28 femininos, foram resgatados e encaminhados para a unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo para a identificação e liberação às famílias.

A unidade segue com atendimento ininterrupto e exclusivo às vítimas do acidente aéreo. Até o momento, 50 corpos foram enviados ao IML Central e o restante está a caminho do local. Duas vítimas já foram identificadas. Até agora, 30 corpos foram necropsiados e radiografados. O IML Central conta com mais de 40 médicos, além de equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia. As demais ocorrências que seriam atendidas no local estão sendo direcionadas às unidades do IML nas zonas leste e oeste, que funcionarão 24 horas. O IML na zona norte também prestará apoio, durante o dia, para casos de clínica médica.

Luto oficial

O Estado de São Paulo decretou luto oficial de três dias em homenagem às 62 vítimas que estavam em um voo de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos.