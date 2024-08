Mulher é encontrada morta ao lado de terminal rodoviário em SP; suspeito é preso

Local é um dos mais movimentados da cidade, já que abriga vários modais de transporte, como metrô, trens e rodoviária

Imagem: Record TV

Uma mulher foi encontrada morta ao lado do terminal Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (02).

O local é um dos mais movimentados da cidade, já que abriga vários modais de transporte, como metrô, trens e rodoviária.Um suspeito de cometer o crime foi preso pela polícia.O caso foi registrado na saída do terminal, nas proximidades da avenida Quirino dos Santos.Segundo reportagem do SBT News, ao ser detido, o homem disse que é inocente, chorava muito e estava com a roupa com manchas que podem ser de sangue, além de estar aparentemente alcoolizado.O caso está sendo registrado no 91º Distrito Policial de São Paulo.