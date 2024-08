5 dos 6 candidatos a prefeito de Cotia citam Tarifa Zero em seus planos de governo

Propostas estão disponibilizados no site do TSE.

Os candidatos a prefeito de Cotia entregaram ao TSE suas propostas de governo caso sejam eleitos. Dentre as ideias, uma é quase unânime entre os prefeitáveis, trata-se do Tarifa Zero.

Dos 6 candidatos a prefeito, apenas Fernando Confiança (NOVO) não colocou em suas propostas a implantação do modelo gratuito de transporte público.

Adilson Lima (DC), Danilo Ramos (PRD) e Welingon Formiga (PDT) dizem explicitamente que pretendem criar a Tarifa Zero caso sejam eleitos.

Ângela Maluf (PSD) diz que vai implantar o Tarifa Zero, porém, no primeiro momento apenas aos domingos.

Já Cida Aires (PSOL) apesar de não citar explicitamente a criação so Tarifa Zero, diz o seguinte em seu plano de governo "Integrar os transportes urbanos, criando um bilhete único municipal – enquanto a tarifa zero não for instituída."

Acesse os planos de governo dos candidatos clicando neste link, selecione o estado de São Paulo e cidade de Cotia e após basta clicar no candidato que queira analisar e em propostas.

Vale lembrar que o Tarifa Zero aos domingos em Cotia já foi prometida prometida pelo atual prefeito Rogério Franco (PSD). Em fevereiro deste ano ele afirmou que o projeto entraria em funcionamento em abril, porém, ele alegou problemas jurídicos e por isso não conseguiu cumprir a promessa. Saiba mais aqui.