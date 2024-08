Farejou e achou: Cão da PM encontra grande quantidade de drogas em Embu das Artes

Casa bomba armazenava crack, cocaína e maconha; caso foi registrado no 1° Distrito Policial de Embu das Artes

Cão Thor. Foto: PMSP

A Polícia Militar apreendeu quase 50 quilos de drogas em uma casa bomba localizada na comunidade do Jardim Fátima, em Embu das Artes. O cão policial Thor foi o responsável por indicar o local onde os entorpecentes estavam armazenados.

As equipes do Canil, em apoio ao 5º Batalhão de Ações de Especiais de Polícia (Baep), realizaram uma operação contra o tráfico de drogas na terça-feira (20). Em determinado momento, Thor mudou de comportamento e indicou para uma casa abandonada.No local, havia grande quantidade de cocaína, crack e maconha, além de mais de R$ 100 em espécie, sete balanças de precisão, rádio transmissor, cadernos com informações sobre os tráfico e dezenas de embalagens usadas para acondicionar as substâncias ilícitas.As drogas e os objetos foram apreendidos e encaminhados para a perícia. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 1° Distrito Policial de Embu das Artes.