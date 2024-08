Apresentação "Não é amor se te machuca" destaca a violência doméstica no mês de conscientização

Agosto Lilás é marcado por ação artística da ‘Solta Essa Loba’ e aulas gratuitas de dança em Cotia e Vargem Grande Paulista

Beatriz Capobianco durante apresentação "Não é amor se te machuca"













Para mais informações sobre a performance "Não é Amor se Te Machuca" e as aulas do projeto "Mulheres que Dançam", os interessados podem entrar em contato pelo Instagram @soltaessaloba ou pelo WhatsApp no número 11 97440-2182.

Em Vargem Grande Paulista, são realizadas na Secretaria da Mulher no Polo Agreste, às segundas-feiras, em dois horários: das 08:20 às 09:20 e das 18:30 às 19:30.









Texto: Letícia Bandeira

Edição: Rudney Oliveira

No contexto do Agosto Lilás, mês dedicado à prevenção da violência doméstica, a bailarina e produtora cultural Beatriz Capobianco, da Solta Essa Loba, apresenta a performance "". A ação artística, já realizada em diversas ocasiões na cidade de Cotia, visa promover a conscientização sobre o tema e utiliza a dança como meio para abordar questões relacionadas à violência doméstica.Utilizando a linguagem corporal, a performance expressa as complexidades e as consequências desse tipo de violência, destacando que o amor não deve estar associado à dor e ao sofrimento. A bailarina emprega movimentos e expressões para encorajar as mulheres a se sentirem livres e a aprenderem a se libertar.A apresentação faz parte do projeto "Mulheres que Dançam", uma iniciativa que oferece aulas gratuitas de dança do ventre e Fusion Belly Dance. O objetivo das aulas é proporcionar às participantes a oportunidade de explorar a dança e fortalecer o empoderamento feminino.As aulas ocorrem em Cotia, na Vila São Joaquim, na sede da Congada de São Benedito, às quartas-feiras, das 19:30 às 20:30, e no Centro Cultural Caucaia, às segundas-feiras, das 20:00 às 21:00.