Vovô galã: concurso vai escolher o idoso mais belo de SP; inscrições vão até sexta (26)

Cerimônia de premiação acontece no dia 9 de agosto; saiba como se candidatar

Foram prorrogadas para a próxima sexta-feira (26) as inscrições para o concurso do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia “José Ermírio de Moraes” (IPGG), unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que irá eleger o mais belo idoso de São Paulo. A cerimônia de premiação acontece no dia 9 de agosto.

O evento tem como foco incentivar o autocuidado e o bem-estar em homens acima dos 60 anos, elegendo-os nas categorias Mister IPGG 2024, Mister Simpatia, Mister Beleza, Mister Sorriso, Mister Elegância e Mister Timidez.A cerimônia é aberta ao público e pode ser assistida presencialmente, mediante disponibilidade de vagas no local.comenta Cassia Sgarioni Ujihara, diretora do Núcleo de Eventos.Os idosos pré-selecionados participam de um curso preparatório onde são ofertadas orientações sobre cuidado com o corpo, pele, unha, cabelo, alimentação e os benefícios de seguirem um estilo de vida saudável.O evento também estimula a socialização tornando-os mais ativos, além da possibilidade de trabalhos no ramo da moda que surgem com a visibilidade do concurso.Para se inscrever, basta comparecer ao prédio do Instituto na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34, São Miguel Paulista. Para inscrições online, é necessário