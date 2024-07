Mulher foragida por homicídio qualificado é presa trabalhando em lava-rápido

Caso ocorreu em Osasco

Foto: PMSP

A Polícia Militar realizou na manhã de sexta-feira (19) a captura de uma mulher procurada pela Justiça em um lava-rápido localizado na Rua Astor Palamin, em Osasco.





Uma consulta inicial ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) não revelou irregularidades, mas uma verificação mais detalhada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelou que a mulher estava sendo procurada pela Justiça pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2° IV e 121, §1°), com uma pena de 9 anos e 4 meses a cumprir em regime fechado.



A procurada, que estava foragida com pena válida até 04 de julho de 2040, foi imediatamente detida. O companheiro da mulher foi liberado após a confirmação de sua situação regular.

A ação aconteceu por volta das 09h20, quando a equipe de patrulhamento do 14° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano observou um casal caminhando pela calçada. Ao perceberem a viatura, os dois entraram rapidamente no estabelecimento e se separaram.Os policiais abordaram o proprietário do lava-rápido, que confirmou que os dois eram seus funcionários.