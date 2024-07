Vídeo flagra três homens tentando invadir igreja evangélica em Cotia; ASSISTA!

Os indivíduos acabam fugindo com a chegada de uma viatura da PM

Flagrante foi feito na madrugada de quinta-feira (18/7). Imagens foram enviadas ao Cotia e Cia

Câmeras de segurança flagraram três homens tentando invadir a igreja evangélica Comunidade Cristã Hope, em Cotia, durante a madrugada da última quinta-feira (18). O templo está localizado na rua Estrela do Mar, no Parque Bahia.





Uma das imagens mostra um homem abrindo o portão, que fica aos fundos da igreja, após arrombar o cadeado. Ele entra, sobe as escadas, mas quando vê que não há como entrar, ele desiste e sai pelo mesmo local.Em outras imagens é possível ver os três se movimentando pela rua para tentar invadir a igreja pela porta da frente. Eles usam um pedaço de pau. Mas quando veem uma viatura da Polícia Militar se aproximando, acabam desistindo e fugindo do local.Os policiais ainda retornam e procuram os indivíduos, mas nenhum deles é localizado.pediu um posicionamento para a Secretaria de Segurança Pública de Cotia e do Estado de São Paulo. Caso haja retorno, será acrescentado nesta publicação.