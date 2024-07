Sete presos fogem de unidade prisional na Raposo Tavares

As fugas aconteceram no último sábado (13) e nessa segunda-feira (15); ninguém foi capturado

Centro de Progressão Penitenciária de SP. Foto: Google Street Views

Sete presos fugiram do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São Paulo, localizado no Butantã, na zona oeste de São Paulo. As fugas aconteceram no último sábado (13) e nessa segunda-feira (15).

As autoridades afirmam que foram feitas buscas no entorno, mas não houve êxito na captura até o momento dos detentos fugitivos.Em nota, adisse que em ambos os casos, a Polícia Militar foi acionada e foram registrados Boletins de Ocorrência., disse., no Butantan, fica na. O local é destinado a presos no regime semiaberto, segundo site da SAP, e tem 7.300 m².O presídio tem capacidade para 1.412 detentos, mas a população carcerária do espaço atualmente é de 1.616 prisioneiros, segundo a última atualização da SAP, em 15 de julho de 2024.