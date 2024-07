‘Sol Lascado’: Wil Delarte lança seu 7º livro neste mês em Cotia

Morador de Cotia, Wil Delarte vai lançar seu 7º livro, intitulado ‘Sol Lascado’, durante a 7ª edição do Sarau Para Elos. O evento, que nesse dia será dedicado à música e cultura nordestina, será realizado no sábado (20), a partir das 18:30h, na Biblioteca Batista Cepelos, localizada na avenida Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Parque Bahia, próximo à Prefeitura de Cotia.





A obra, contemplada pelo ProAC-SP 2023 (programa de apoio cultural do estado de São Paulo), trata-se da primeira literatura de cordel publicada pelo autor, com ilustrações em forma de xilogravura do muti-artista Tiago Costa.





“Um livro que já se tornou o meu maior xodó, por tanta gente querida e talentosa envolvida, pelo resultado final lindíssimo e apoio financeiro do Proac-SP que possibilitou, entre outras coisas, uma edição toda colorida e de capa dura, um verdadeiro sonho!”, afirma o autor.





Ao término do sarau, será aberta a cessão de autógrafos com música ao vivo e comidas típicas.





Além de escritor, Delarte é idealizador do canal cultural (YouTube) “Universos para Elos” e também produtor artístico e editor no selo ORUM Artes. Membro da organização do Sarau Para Elos, ele ainda escreve para o portal “Cotia & Cia”, assinando mensalmente a coluna de crônicas “Cartas para Ontem”.







Sinopse do livro:



Com uma letra do nome trocada no cartório, o menino Bento tem todo seu destino alterado, tornando-se o mais avoado e sonhador do Sertão! Certo dia, debaixo de um Sol Lascado, avista três Asas Brancas e um Carcará num pé de aroeira, amigos que o levará a uma fantástica jornada sobre o Rio São Francisco em busca de uma “gota serena”.





Inspirado nas canções de Luiz Gonzaga, o livro é uma celebração da resistência e força do povo nordestino, suas árvores e icônicos pássaros.