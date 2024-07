Fofura! Nasce filhote de onça-pintada no Animália Park, em Cotia; VEJA VÍDEO

Espécie é nativa da Mata Atlântica e ameaçada de extinção

Imagens: Divulgação / Animália Park

Nasceu o mais novo morador do Animália Park, em Cotia: um bebê de onça-pintada filho da Clô e do Rudá. O nascimento ocorreu no dia 6 de junho, mas as imagens só foram divulgadas nos últimos dias pelo parque (veja mais abaixo).





VEJA O VÍDEO DA PEQUENA ONCINHA:









NAMORO QUE DEU CERTO



Rudá (papai onça) nasceu no BioParque Vale Amazônia e veio de Parauapebas, no sudeste do Pará, em abril no ano passado para o Animália Park, conhecer a nova namorada e assim, ajudar na conservação da espécie prioridade na Res List, da União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN).



Rudá tem dois anos e recebeu todos os cuidados da mãe até o desmame, que aconteceu com seis meses de vida. Desde então, ficou com a mãe e sua irmã, até o dia do embarque aéreo para conhecer a nova pretendente.



Já Clô tem três anos e está no Animália Park, em Cotia, desde outubro de 2021, vinda do Refúgio Biológico Bela Vista – Itaipú Binacional.



“Os zoológicos brasileiros desempenham um importante papel na reprodução dos animais em cativeiro. É uma chance de sobrevivência das espécies”, destaca Marco Majolo.



ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO



A onça-pintada está ameaçada de extinção e, por isso, há um grande incentivo para a reprodução sob cuidados humanos em todo o país.



Para que a reprodução ocorra, é preciso que elas estejam em um ambiente adequado, sem estresse. Além disso, o casal precisa desenvolver afinidade.



Todo o processo de pareamento, ou acasalamento, é acompanhado por biólogos e veterinários. A gestação das onças dura de 90 a 110 dias.



Normalmente, uma onça dá à luz um ou dois filhotes. Na natureza, a fêmea cuida de seus filhotes até que eles atinjam cerca de dois anos, período utilizado para garantir que conseguirão sobreviver sozinhos.



, disse o diretor técnico do Animália Reserva, Marco Majolo.

O Animália informou que ainda não se sabe o sexo do bebê, porque está totalmente aos cuidados da mãe, sem interferência da equipe técnica do parque.

explicou Majolo.

Rudá e Clô integram o Programa Nacional de Conservação da Onça-Pintada. Segundo o Animália, o intercâmbio de animais entre bio parques e zoológicos e a reprodução sob cuidados humanos são de extrema importância para promover a conservação da espécie.

A iniciativa integra o Programa de Conservação e Manejo ex situ de Espécies Ameaçadas, instituído pelo Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Associação de Aquários e Zoológicos do Brasil (AZAB).