Vans irregulares: veículos são apreendidos em Cotia e região em ação da EMTU

As fiscalizações ocorreram entre os meses de janeiro e junho deste ano

Foto: Governo de SP

Mais de 100 veículos irregulares foram apreendidos em Cotia e cidades da região em uma ação da EMTU com apoio da Polícia Militar. As fiscalizações ocorreram entre os meses de janeiro e junho deste ano.

Os agentes averiguam carros, vans, micro-ônibus e ônibus que fazem o transporte intermunicipal metropolitano com o objetivo de combater o transporte irregular de passageiros.Ao todo, neste período, foram realizadas 856 operações de combate ao transporte não autorizado na região metropolitana de São Paulo – aumento de 30% em relação a 2023.Segundo balanço divulgado pela EMTU, durante as ações de fiscalização, foram inspecionados 4.891 veículos nas modalidades regular e fretamento, número 80% maior em relação ao mesmo período de 2023.Essas fiscalizações resultaram na apreensão de 255 veículos que se encontravam em situação irregular, representando aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado.De acordo com a EMTU, foram aplicadas 4.579 autuações, cujos valores podem chegar a R$ 5,2 mil.Segundo a EMTU, ao todo 34 veículos foram apreendidos nas cidades de Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.Outros 77 veículos foram apreendidos nas seguintes cidades: Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.