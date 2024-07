Tarifas de água mais baratas? Veja o anúncio da Sabesp após privatização ser concluída

Com negociação, Estado passa a deter 18,3% da empresa

Foto: Governo de SP

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou nessa terça-feira (23) uma redução nas suas tarifas em decorrência do início do novo contrato de concessão assinado com as autoridades paulistas.

Haverá a aplicação do novo conjunto tarifário com redução das tarifas em 1% para a tarifa residencial, 10% para a tarifa social e tarifa vulnerável e 0,5% para as demais tarifas, aplicáveis somente à primeira faixa de consumo.Além disso, com a conclusão do fim de desestatização da empresa, passam a valer o novo estatuto social da Sabesp, a nova política de transações com partes relacionadas, nova política de destinação de resultados e a política de alçadas.O governo paulista concluiu, ontem, na Bolsa de Valores B3, a privatização da Sabesp. O governo de São Paulo vendeu, por R$ 14,7 bilhões, 32% dos papeis da companhia, e passou a deter 18,3% da empresa – antes do processo de privatização, essa porcentagem era de 50,3%.Dos 32% das ações vendidas pelo governo, 15% foram compradas por R$ 6,9 bilhões (cada ação por R$ 67) pela Equatorial Participações e Investimentos, que tornou-se a empresa investidora de referência – o grupo foi o único a fazer oferta para assumir o posto. Os demais 17% dos papeis foram vendidos, pelo mesmo preço da ação (R$ 67), a pessoas físicas, jurídicas e funcionários da companhia, o que rendeu mais R$ 7,8 bilhões ao governo paulista.O preço das ações vendidas na privatização da empresa, R$ 67 cada, ficou abaixo do valor atual dos papeis (R$ 87), mas acima do preço no início do processo de privatização, no final de fevereiro de 2023, quando eram negociados a R$ 53.Com a privatização, entram em vigor a antecipação, de 2033 para 2029, das metas de universalização do saneamento no estado de São Paulo, e o Plano Regional de Saneamento Básico, que prevê investimentos R$ 69 bilhões até 2029 para levar água potável, tratamento e coleta de esgoto para toda a população.