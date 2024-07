Marido agride esposa com bloco de cimento na cabeça durante discussão em Cotia

Homem foi preso em flagrante

Foto: Reprodução / Portal Viva

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na última sexta-feira (12), em Cotia. Segundo a ocorrência, ele arremessou um bloco de cimento na cabeça de sua própria esposa durante uma discussão entre o casal. O caso ocorreu no Jardim Nova Vida.

De acordo com reportagem do Portal Viva, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem no local, os policiais viram a vítima com um sangramento na cabeça.A mulher informou aos policiais que estava bebendo com seu marido, quando os dois se desentenderam e ele arremessou um bloco na sua cabeça. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Cotia, onde passou por atendimento médico e ficou em observação.Após patrulhamento pela região, o agressor foi localizado dentro de um bar. Ele foi conduzido para a delegacia e foi preso em flagrante.Como o nome dele não foi revelado, não conseguimos encontrar a sua defesa. O espaço segue aberto para manifestações.