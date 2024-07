Shopping Granja Viana anuncia Chá das Princesas, atração inédita em Cotia

Cinderela, Bela, Aurora e Branca de Neve recebem as crianças no shopping center para um chá da tarde encantado; Veja os valores.

Foto divulgação.







O Chá das Princesas, que acontece durante todos os sábados e domingos do mês de julho Piso L2 e é recomendado para crianças de dois a 11 anos e é necessário a presença de um responsável maior de idade durante toda a programação.





O ingresso custa R$ 60 para as crianças e R$ 70 para os acompanhantes. Durante o chá com as princesas favoritas, os pequenos têm direito a um lanche completo com salgado, água, suco, bolo, chocolate e bala Fini.







Para participar, é necessário adquirir o ingresso no site: chadasprincesasoficial.com.br . As apresentações acontecem às 14h, 16h e as 18h com duração de 60 minutos.

O Shopping Granja Vianna apresenta sua nova atração, o Chá das Princesas. Cinderela, Branca de Neve, Bela e Aurora desembarcam em Cotia pela primeira vez para um delicioso e divertido chá da tarde com apresentações imperdíveis, lanchinho e até um verdadeiro baile real, coroando as crianças e garantindo registros únicos em lindas fotos.