Homem é preso por tráfico de drogas após se esconder em mata

Na madrugada deste domingo (7), a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de perturbação de sossego no bairro do Marco Polo, região da estrada de Caucaia do Alto. Ao chegarem próximo do endereço os policiais viram um homem fugindo para uma mata.Após realização de buscas pelo local o indivíduo foi localizado escondido em meio a vegetação. Com ele foi localizada uma pochete contendo crack, maconha e cocaína embalados e fracionados em porções para venda, além de dinheiro.O criminoso, que já havia sido preso por receptação e roubo, confessou que estava na prática de tráfico de drogas e foi encaminhado ao Distrito Policial de Vargem Grande Paulista.