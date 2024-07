Saiba quanto custou a reforma do Campo dos Legionários em Cotia, entregue nesse domingo (30)

A Prefeitura de Cotia realizou, nesse domingo (30), a entrega oficial da ‘Arena Miguel Soares Luz’, antigo Campo dos Legionários, no Jardim Leonor.

Partidas amistosas ao longo do dia marcaram a estreia da arena, que conta com grama sintética, alambrado, arquibancada, vestiários separados para atletas, sanitários, área para uma lanchonete e sistema de iluminação.

Autoridades municipais, entre elas o prefeito Rogério Franco e a vice Ângela Maluf , participaram do evento de entrega do campo.

QUANTO CUSTOU A REFORMA DO CAMPO

O contrato para as obras de reforma do campo do Leonor foi realizado em junho de 2023. A empresa contratada foi a Vigent Construções, de Barueri.