Olimpíada de Matemática: após quase abandonar escola, aluno de Osasco retoma estudo e leva ouro

Em 2023, Alex chegou a ter 40% de faltas no 2º bimestre e colecionava notas baixas no boletim, mas deu a volta por cima até obter a sua conquista

Alex Cremonesi. Foto: Governo de SP

Alex Cremonesi, de 18 anos, aluno da Escola Estadual Professor Josué Benedicto Mendes, em Osasco, conquistou medalha de ouro na 1ª Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais (Omasp), na semana passada.

Em todo o estado de São Paulo, a Omasp premiará 127 mil estudantes com medalhas de ouro, prata e bronze, em 450 cerimônias espalhadas pelas 91 diretorias regionais de ensino.No entanto, a conquista de Alex, que cursa a 3ª série do Ensino Médio, não foi nada fácil.Em 2023, o aluno chegou a ter 40% de faltas no segundo bimestre e colecionava notas baixas no boletim. Ele foi um dos alunos “resgatados” por meio do programa de Busca Ativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP)., conta Alex.Em todas as escolas estaduais, o trabalho de Busca Ativa deve ser feito pela equipe gestora, com o apoio de professores, que estão mais próximos dos estudantes no dia a dia. Na escola Josué, em Osasco, esse trabalho é feito pelos professores tutores — uma figura dentro das unidades de período integral que acompanham os estudantes da idealização de sonhos e projetos de vida para o futuro.reconhece o estudante.Os primeiros resultados começaram a surgir ainda no ano passado, com o aumento do índice de presença de Alex para 78% no último bimestre.Em 2024, os resultados do processo de Busca Ativa são ainda mais impressionantes para o aluno: 91% de presença no primeiro bimestre e 100% no segundo. As notas do boletim já começaram a subir e a maior surpresa chegou com a conquista da medalha de ouro na Omasp.reflete Alex.