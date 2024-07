Polícia Militar faz "Operação Força Total" em Cotia e Carapicuíba nesta quinta (11)

Ideia é inibir ações criminosas nas duas cidades.

Foto: Divulgação





O Trigésimo Terceiro Batalhão de Polícia Metropolitano está realizando nesta quinta-feira (11) em Cotia e Carapicuíba, a Operação Força Total, uma ação coordenada pelas equipes de Força Tática com a participação das unidades de ROCAM e RPM.Segundo o comando a Operação Força Total visa especificamente a prevenção de Roubos, Furtos e Roubos de Veículos. Com o aumento da presença policial nas ruas, espera-se inibir a ação criminosa e garantir maior segurança à população das duas cidades.Durante a operação, diversas áreas estratégicas do município serão monitoradas, com patrulhamento ostensivo focado em locais de maior incidência de crimes. As equipes de Força Tática, de ROCAM e RPM atuarão em conjunto, proporcionando uma resposta rápida e eficiente às ocorrências, reforçando a sensação de segurança entre os moradores.