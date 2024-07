Após fuga de 7 presos, unidade prisional na Raposo Tavares registra nova ocorrência

Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional disse que motim iniciou porque os presos descobriram que seriam transferidos, mas SAP dá outra versão; veja

CPP do Butantã. Foto: Google Street Views

Por Neto Rossi





O Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São Paulo, localizado na rodovia Raposo Tavares, região do Butantã, na zona oeste de São Paulo, registrou uma nova ocorrência na noite dessa quinta-feira (18).

O local é o mesmo onde ocorreu a fuga de sete presos na última semanaSegundo a, na noite de ontem sete presos praticaram atos de insubordinação no interior de um dos pavilhões, sendo dominados e separados dos demais presos peloDe acordo com a SAP, não houve reféns e nem feridos., informou aoNo entanto, odisse que a SAP iniciou a desocupação do CPP do Butantã nesta sexta-feira (19) para evitar novas fugas.Segundo o sindicato, o GIR foi destacado para o local para dar apoio ao processo de transferência.afirmou.Ainda de acordo com a entidade, serão transferidos 200 presos por dia.Questionada sobre a possível transferência, a SAP não comentou.