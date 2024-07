PDT oficializa Welington Formiga como candidato à Prefeitura de Cotia

Convenção ocorreu na tarde de ontem (21) no diretório municipal do PDT

Foto: Divulgação

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) lançou oficialmente a candidatura de Welington Formiga à Prefeitura de Cotia, na tarde desse domingo (21), no diretório municipal do partido, que fica no Jardim Sabiá. A convenção reuniu centenas de pessoas.

O vereador Paulinho Lenha, que está em seu quarto mandato na Câmara de Cotia, será o vice na chapa de Formiga. Formiga registrou 47,6% das intenções de voto na pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas , no dia 19 de junho. Ângela Maluf (PSD), atual vice-prefeita, apareceu com 26,6%.A convenção contou com a presença do Ministro da Previdência, Carlos Lupi.disse, durante seu discurso.Welington Formiga agradeceu a confiança do partido e das pessoas presentes.