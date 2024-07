Sem chuva, Cotia deve ter semana de sol e gangorra diária na temperatura; veja a previsão

As mínimas podem chegar a 11°C e as máximas a 29º

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A cidade de Cotia terá uma semana marcada pela grande amplitude térmica. Segundo a Clima Tempo, o efeito gangorra será diário.

Não há previsão de chuva nos próximos dias.As mínimas podem chegar a 11°C e as máximas a 29º.As condições de sol entre nuvens persistem nos próximos dias, com temperaturas baixas durante as madrugadas e em elevação no decorrer das tardes.Segunda-feira (22)Mínima: 11°CMáxima: 24°CTerça-feira (23)Mínima: 13°CMáxima: 22°CQuarta-feira (24)Mínima: 12°CMáxima: 23°CQuinta-feira (25)Mínima: 12°CMáxima: 24CSexta-feira (26)Mínima: 12°CMáxima: 24°CSábado (27)Mínima: 16ºCMáxima: 29ºC