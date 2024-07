Morte de idoso encontrado em viela é investigada pela polícia em São Roque

Idoso foi encontrado com vida, mas faleceu a caminho do hospital

Caso foi registrado na Delegacia de São Roque. Foto: São Roque Notícias

A Polícia Civil investiga a causa da morte de um idoso de 70 anos em São Roque, que foi encontrado em uma viela nessa segunda-feira (1º), na rua Jorge de Araújo, no bairro Mailasqui.





(Com informações do G1)

De acordo com a polícia, as filhas do homem foram informadas por uma ligação que o pai havia sido encontrado caído na viela. O resgate foi acionado e o idoso foi levado à Santa Casa da cidade, mas não resistiu.Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) que devem apontar as causas da morte. O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia da cidade.