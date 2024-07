GCM de Itapevi à paisana intervém em assalto e baleia adolescente em Cotia

Caso ocorreu próximo ao campo do Atalaia na tarde dessa segunda (1º)

Caso foi registrado na Delegacia de Cotia

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi, que estava de folga, presenciou uma tentativa de assalto próximo ao campo do Atalaia, em Cotia, na tarde dessa segunda-feira (1º). A vítima era um motociclista.

De acordo com a ocorrência registrada,. Um deles estavaenquanto os outros dois a revistavam. Foi neste momento que o agente, que passava pelo local em seu veículo, flagrou o crime e resolveu intervir.O GCM disse que deu voz de prisão aos criminosos, mas um deles teria, que. O criminoso, de 16 anos, caiu e os outros dois conseguiram fugir.O adolescente baleado foi levado para uma unidade de saúde e depois transferido ao, onde permaneceu sob escola policial. Não há informações se ele já teve alta.Os outros dois criminosos que fugiram após a intervenção do agente foram localizados pelaem uma área de mata fechada. A arma utilizada no crime,, foi encontrada a poucos metros do local de onde eles estavam.Os criminosos, um de 23 e outro de 18 anos, foram presos em flagrante.O caso foi registrado na