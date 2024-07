Férias: 7 lugares em Cotia e região para ter contato com a natureza e os animais

PetZoo. Foto: Divulgação Fazenda Angolana - São Roque Na Fazenda Angolana, em São Roque, o destaque é o turismo rural, onde o mini zoo, que fica situado em meio a uma vasta área verde, é o lar de diversas espécies de animais. Lá, os visitantes têm a oportunidade de vivenciar de perto a vida rural, uma experiência educativa e emocionante que encanta tanto adultos quanto crianças. Há também uma variedade de atividades para todos os gostos: os aventureiros podem se aventurar em uma tirolesa, arvorismo e até mesmo praticar arco e flecha. Para quem prefere algo mais tranquilo, há um lago com pedalinhos e uma trilha ecológica que proporciona vistas deslumbrantes da flora e fauna típicas da Mata Atlântica. As crianças também têm seu espaço com um playground e a oportunidade de passear de pônei e charrete.



A Fazenda Angolana funciona de terça a domingo no mês de julho. Os ingressos custam R$ 18,00 por pessoa, a partir de 4 anos, e são adquiridos diretamente no local, não sendo feitas reservas [SAIBA MAIS AQUI]. Na Fazenda Angolana, em São Roque, o destaque é o turismo rural, onde o mini zoo, que fica situado em meio a uma vasta área verde, é o lar de diversas espécies de animais. Lá, os visitantes têm a oportunidade de vivenciar de perto a vida rural, uma experiência educativa e emocionante que encanta tanto adultos quanto crianças. Há também uma variedade de atividades para todos os gostos: os aventureiros podem se aventurar em uma tirolesa, arvorismo e até mesmo praticar arco e flecha. Para quem prefere algo mais tranquilo, há um lago com pedalinhos e uma trilha ecológica que proporciona vistas deslumbrantes da flora e fauna típicas da Mata Atlântica. As crianças também têm seu espaço com um playground e a oportunidade de passear de pônei e charrete.A Fazenda Angolana funciona de terça a domingo no mês de julho. Os ingressos custam R$ 18,00 por pessoa, a partir de 4 anos, e são adquiridos diretamente no local, não sendo feitas reservas





Fazenda Angolana. Foto: Divulgação

Bichomania – Cotia (foto em destaque) O Bichomania Parque Fazenda foi fundado em 2000 e conta com diversas atrações que fazem a alegria dos pequenos: mini fazendinha, berçário de animais, arborismo, passeios de charrete, ordenha da vaca e mais! O local funciona das 10h às 16h aos sábados, domingos e feriados. Em julho abre também às sextas-feiras. O Bichomania também conta com um restaurante (pago à parte) e, como cortesia, serve um cafezinho com broinha de manhã e, à tarde, oferece aos visitantes pão caseiro com café e chá. Os ingressos pelo site custam R$64,90 [SAIBA MAIS AQUI].



Cia dos Bichos – Cotia A Cia. Dos Bichos é a fazendinha que proporciona interação com os animais. As crianças podem entrar nos cercados com a ajuda de monitores para alimentar e acariciar os bichos. Tem passeio a cavalo e de charrete, berçário de filhotes e ordenha da vaquinha ao meio-dia e às 15h. É um ótimo passeio para famílias com crianças de 1 a 8 anos, para se conectar com a natureza e relembrar o clima saudável dos sítios de antigamente. Nas férias de julho, o espaço estará aberto para visitação de quarta a domingo, das 10 hs às 16:30 hs. Durante a semana, o valor da entrada é de R$ 60,00, no fim de semana o valor da entrada é de R$ 80,00 [SAIBA MAIS AQUI]. O Bichomania Parque Fazenda foi fundado em 2000 e conta com diversas atrações que fazem a alegria dos pequenos: mini fazendinha, berçário de animais, arborismo, passeios de charrete, ordenha da vaca e mais! O local funciona das 10h às 16h aos sábados, domingos e feriados. Em julho abre também às sextas-feiras. O Bichomania também conta com um restaurante (pago à parte) e, como cortesia, serve um cafezinho com broinha de manhã e, à tarde, oferece aos visitantes pão caseiro com café e chá. Os ingressos pelo site custam R$64,90A Cia. Dos Bichos é a fazendinha que proporciona interação com os animais. As crianças podem entrar nos cercados com a ajuda de monitores para alimentar e acariciar os bichos. Tem passeio a cavalo e de charrete, berçário de filhotes e ordenha da vaquinha ao meio-dia e às 15h. É um ótimo passeio para famílias com crianças de 1 a 8 anos, para se conectar com a natureza e relembrar o clima saudável dos sítios de antigamente. Nas férias de julho, o espaço estará aberto para visitação de quarta a domingo, das 10 hs às 16:30 hs. Durante a semana, o valor da entrada é de R$ 60,00, no fim de semana o valor da entrada é de R$ 80,00





Cia dos Bichos. Foto: Divulgação Parque Della Vittoria – Itapevi Localizado na Estrada Miguel Novaes, 197, em Itapevi, o Parque Della Vittoria está com valor promocional na entrada às sextas-feiras de julho, por apenas R$ 10,00. Além disso, crianças de até 2 anos, idosos e Pessoas com Deficiência (PCDs) não pagam para entrar neste mês. O parque oferece tirolesa infantil, arco e flecha, jogos gigantes ao ar livre, banho de lama, playground, boia maluca, balanço radical, falsa baiana e passeios de pônei e a cavalo. O parque também oferece atividades à parte, que são pagas, como tirolesa profissional, arvorismo, trilha a cavalo pelas matas, ração para animais, entre outras.



DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: Durante as férias de julho, o parque funcionará às sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h [SAIBA MAIS AQUI]. Localizado na Estrada Miguel Novaes, 197, em Itapevi, o Parque Della Vittoria está com valor promocional na entrada às sextas-feiras de julho, por apenas R$ 10,00. Além disso, crianças de até 2 anos, idosos e Pessoas com Deficiência (PCDs) não pagam para entrar neste mês. O parque oferece tirolesa infantil, arco e flecha, jogos gigantes ao ar livre, banho de lama, playground, boia maluca, balanço radical, falsa baiana e passeios de pônei e a cavalo. O parque também oferece atividades à parte, que são pagas, como tirolesa profissional, arvorismo, trilha a cavalo pelas matas, ração para animais, entre outras.DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: Durante as férias de julho, o parque funcionará às sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h





Parque Della Vittoria. Foto: Divulgação Sítio Cana do Reino – Embu das Artes O Sítio Cana do Reino, em Embu das Artes, conta com um ambiente familiar para almoçar e possibilita o contato das crianças com a natureza por meio de um parquinho ao ar livre e visita à mini fazendinha. Além disso, os adultos podem aproveitar o momento e escutar uma apresentação de música ao vivo. O buffet no fogão à lenha está aberto durante todos os dias, das 11h30 às 16h. Quem for de carro, pode estacionar no local de forma gratuita (SAIBA MAIS AQUI). O Sítio Cana do Reino, em Embu das Artes, conta com um ambiente familiar para almoçar e possibilita o contato das crianças com a natureza por meio de um parquinho ao ar livre e visita à mini fazendinha. Além disso, os adultos podem aproveitar o momento e escutar uma apresentação de música ao vivo. O buffet no fogão à lenha está aberto durante todos os dias, das 11h30 às 16h. Quem for de carro, pode estacionar no local de forma gratuita