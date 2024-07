Cacau Show é condenada a indenizar homem que passou por "reconhecimento do p3nis”

Homem foi preso após ser acusado injustamente de importunação sexVal por uma funcionária da loja, em Itapevi

Imagem: Reprodução

O juiz Fábio de Souza Pimenta, da 32ª Vara Cível de São Paulo, condenou a empresa Cacau Show a indenizar em R$ 50 mil um homem, de 45 anos, que foi preso injustamente por importunação sexual em abril de 2023, em Itapevi.





Segundo o processo, o homem foi acusado pelo gerente da unidade em Itapevi de ter colocado o pênis em cima de um balcão diante de uma funcionária. Ele havia participado de um evento ciclístico cuja parada final era na loja da empresa.Na delegacia, o homem negou a acusação alegando que usava um macacão com a abertura do zíper pelas costas, o que dificultaria o ato descrito pelo gerente.No entanto, ele passou por um constrangimento dentro da delegacia. Após ser colocado em uma cela, ele foi obrigado a mostrar o pênis para as escrivãs para confirmar as características do membro descrito pela suposta vítima — o fato foi confirmado por policiais militares durante uma audiência.Um dos agentes da Polícia Militar disse ao juiz que as imagens feitas na loja e entregues pelo gerente não mostraram o rapaz cometendo o ato. Ainda assim, o flagrante foi mantido pelo delegado.O acusado foi preso, porém, solto no dia seguinte. O caso acabou arquivado na esfera criminal a pedido do Ministério Público. O homem, porém, processou a Cacau Show na esfera cível.No processo, a empresa disse que não detectou o crime alegado pelos funcionários — que posteriormente teriam admitido que mentiram.entrou em contato com a Cacau Show. Caso haja retorno, será acrescentado aqui.