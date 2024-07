Adolescente furta celular, corre, é atropelado por ônibus e morre na zona oeste de SP

Caso ocorreu no bairro da Lapa, zona oeste da capital.

Um adolescente de 17 anos morreu atropelado por um ônibus no bairro da Lapa, zona oeste da capital paulista. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (19).

O que chamou a atenção é que o jovem estava correndo após furtar um celular. Ele foi atingido pelo ônibus cerca de 2 segundos após cometer o crime.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Brasilândia, mas não resistiu e morreu.

Câmeras de segurança flagraram a ocorrência. Um idoso estava com o celular no ouvido quando é surpreendido pelo assaltante. Ao correr para fugir, não percebe a chegada do ônibus que o atingiu em cheio.

Ao G1 a Secretaria da Segurança Pública (SSP), informou que o caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa), e que foi requisitado perícia e exames ao Instituto Médico Legal (IML).

Veja o vídeo: