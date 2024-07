Enel SP anuncia redução da tarifa um dia depois da conta de luz ficar mais cara; entenda

Aneel aprovou o reajuste da Enel SP um dia depois de anunciar a bandeira tarifária amarela

Foto: Agência Brasil

Por Neto Rossi





A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira (2), o Reajuste Tarifário Anual da Enel Distribuição São Paulo (Enel SP).

A partir desta quinta-feira (4), entrará em vigor umapara os consumidores. O anúncio foi feito pela própria Enel em comunicado para a imprensa.explicou a concessionária de energia elétricaDe acordo com a Enel SP, para os clientes de baixa tensão, que são os clientes residenciais e pequenos comércios, a redução será de 2,11%. Para os clientes de média e alta tensão, em geral indústrias e grandes comércios, haverá uma redução de 3,52%.O anúncio da redução nas tarifas da Enel SP ocorre um dia após a Aneel informar que a conta de luz teve acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 quilowatts horas consumidos. A cobrança adicional, que está valendo desde ontem (1º), ocorre por causa do acionamento da bandeira tarifária amarela.Segundo a agência, a previsão de chuva abaixo da média e a expectativa de aumento do consumo de energia justificam a tarifa extra.