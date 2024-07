CCR ViaOeste libera novo acesso da Rodovia Castello Branco em Barueri

Com esta alteração, os veículos provenientes da Estrada dos Romeiros e do Centro de Barueri que desejam entrar na Castello Branco deverão contornar pela avenida Anápolis para acessar a via expressa. O desvio contempla a liberação parcial do tráfego em um novo traçado definitivo da marginal leste, com 500 metros de extensão, interligando de forma provisória à via expressa.A medida, realizada em alinhamento com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri é resultado do avanço das obras de implantação de novas pistas marginais na Rodovia Castello-Branco – permitirá a melhor distribuição do tráfego, contribuindo para a melhoria da fluidez no trevo de Barueri.