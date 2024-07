Cães farejadores localizam drogas em bagagens na Rodoviária da Barra Funda

Foram apreendidos 92 tijolos que totalizaram aproximadamente 75,3 kg da droga.





Durante operação em combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado pelo Terminal Rodoviário da Barra Funda, na última segunda-feira (08), cães farejadores pertencentes ao Canil da Polícia Militar realizaram uma busca para detecção de drogas.Durante vistoria a um ônibus vindo do município de Foz do Iguaçu/PR, os cães indicaram odor de drogas vindo de quatro bagagens e no saguão de passageiros, embaixo de uma poltrona, onde, após vistoria, foram achados tijolos de maconha.Três indivíduos foram identificados como donos das referidas bagagens e foram presos em flagrante. Foram apreendidos 92 tijolos que totalizaram aproximadamente 75,3 kg da droga.As drogas e os três homens detidos foram conduzidos ao 91º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada.