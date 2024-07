Motociclista atropela cão, cai da moto e morre ao ser atingido por um carro

Caso ocorreu na Raposo Tavares, no interior de SP

Foto: Artesp

Um motociclista morreu após ser atropelado por um carro na noite dessa quinta-feira (18) na rodovia Raposo Tavares. O caso ocorreu no km 75, em Alumínio (SP).

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motociclista seguia na faixa um, quando se deparou com um cão na pista. Ele não conseguiu desviar e atropelou o animal, em seguida, caiu da moto e foi atingido por um carro.Conforme a Artesp, o motorista do carro fugiu do local após a chegada da equipe de resgate. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.