Veículo de ficção científica: saiba tudo sobre o Tesla Cybertruck visto em Cotia

Carrão foi adquirido pelo influencer Danielzinho Grau, que ostentou a máquina em um rolê pelo Morro do Macaco

Imagem publicada nas redes sociais de Danielzinho Grau

Como já adiantou o Cotia e Cia, dias depois de ser trazido dos Estados Unidos à loja do Litoral Norte catarinense, o carro da marca de Elon Musk foi vendido ao influencer Danielzinho Grau, morador de Cotia e conhecido por fazer sorteios de rifas na internet. Apenas no Instagram, tem mais de 1,6 milhão de seguidores. O primeiro Tesla Cybertruck a chegar ao Brasil já não está mais em Balneário Camboriú., dias depois de ser trazido dos Estados Unidos à loja do Litoral Norte catarinense, o carro da marca de Elon Musk foi vendido ao influencer Danielzinho Grau, morador de Cotia e conhecido por fazer sorteios de rifas na internet. Apenas no Instagram, tem mais de 1,6 milhão de seguidores.











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DANIELZINHO GRAU 🦍 (@odanielzinhograu)



COMO FUNCIONA O TESLA



O carro, 100% elétrico de 856 cavalos de potência, tem autonomia para cerca de 500 quilômetros, material resistente a impactos e a balas de armas de fogo de até 9 milímetros, e quatro portas.



O modelo foge ao tradicional justamente por ser inspirado em veículos de ficção científica. O teto de vidro pode ficar aberto, assim como a proteção de trás, o que explica o fato do automóvel ser tratado como uma picape esportiva.



A potência de 856 cavalos e o torque de 1.423 kgf.m são fornecidos pelo conjunto elétrico do carro, enquanto a tração nas quatro rodas garante performance em diversas condições de terreno.



Nas dimensões, o veículo apresenta 5,68 metros de comprimento, 2,41 metros de largura e 1,79 metros de altura, além de 3,44 metros de entre-eixos.



Nas redes sociais, ele ostentou a aquisição., escreveu ao publicar um vídeo circulando com o veículo na comunidade do Morro do Macaco, em Cotia. Em outra gravação, o influencer arremessou uma garrafa de vidro na lataria do Tesla para mostrar o quanto ele é “indestrutível”.