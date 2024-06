Vegetariano, morador de Cotia compete com os homens mais fortes do mundo

Coluna Corpo-Mente: O atleta cotiano Vinnie Mamute está desafiando a ideia de que para ser forte é preciso consumir carne. Vinnie é um vegetariano dedicado que compete no mundo do strongman, um esporte que exige força física extrema.

Vinnie Mamute. Foto: @filskeggur

O atleta prova que é possível alcançar níveis impressionantes de força e resistência sem consumir carne. Sua dieta cotidiana é baseada em alimentos vegetais ricos em proteína, como legumes, grãos integrais e sementes. Ele acredita que sua alimentação vegetariana o ajuda a manter sua saúde e desempenho atlético em alta.



Em um mundo onde a força é frequentemente associada ao consumo de carne, Vinnie Mamute destaca a importância de seguir uma dieta que funcione para o seu corpo e suas necessidades individuais.



Sua jornada como atleta vegetariano é um lembrete poderoso de que a força vem em todas as formas e tamanhos, independentemente do que está no seu prato.



Veja o trecho abaixo onde o atleta fala de sua alimentação: