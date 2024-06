SP recebe ‘Turnê dos Namorados’ com show de Anavitória e Nando Reis; veja datas

Projeto une os sucessos da dupla tocantinense e os clássicos da extensa carreira do paulistano

Foto: Divulgação

Anavitória e Nando Reis passam por São Paulo com sua turnê especial do Dia dos Namorados, em trio, nos dias 14 e 19 — a primeira data está esgotada.

☎ 3868- 5860.

♿ Sex. (14) e qua. (19), 22h.

R$ 180,00 a R$ 480,00. espaçounimed.com.br.

O projeto nasceu em 2018, com a temporada de shows Juntos, e agora acontece mais uma vez, com o título Turnê Dos Namorados — Palavras iguais dizendo coisas tão diferentes.O projeto une os sucessos da dupla tocantinense, como Ai, Amor e Trevo, e os clássicos da extensa carreira do paulistano, como Pra Você Guardei o Amor e Relicário.A primeira vez que Anavitória se reuniu a Nando Reis para sair em turnê foi em junho de 2018. Em 2019, a dupla de cantoras chegou a lançar um álbum de regravações de canções do músico, intitulado “N”.A “Turnê dos Namorados” se inicia em 2 de junho deste ano em Campinas, São Paulo, e tem encerramento em Salvador, na Bahia, no dia 30 do mesmo mês. Os ingressos para cada uma das datas podem ser adquiridos no site oficial do evento.Espaço Unimed. Rua Tagipuru, 795, Barra Funda,