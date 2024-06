Thermas da Mata divulga programação temática de festa junina

Veja valor dos ingressos

Foto: Divulgação

O Thermas da Mata anunciou a programação de junho, seguindo o tema "Junho Quentão", e confirmou a abertura do parque aos sábados, domingos e segundas-feiras do mês.

Além da diversão aquática, os visitantes poderão desfrutar de comidas típicas juninas nos diversos pontos de alimentação do parque, incluindo pipoca, pastel, espetinhos, quentão, hot dog, chopp, cervejas, refrigerantes, água, churros e vinho quente.Uma festa junina também será realizada no dia 22 de junho. A festança típica contará com comida, atrações musicais, quadrilhas, brincadeiras, bingo e prêmios.ServiçoHorário de funcionamento no mês de junho: sábado, domingo e segunda, das 10h às 17hIngressos: a partir de R$45Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SPSaída pelo KM 36 da Raposo TavaresInformações e ingressos: www.thermasdamata.com.br