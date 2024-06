Cotia investe R$ 1,9 milhão em 2ª casa de acolhimento a menores vítimas de violência

A Prefeitura de Cotia inaugurou, nessa terça-feira (4), uma nova unidade do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA). O local atenderá menores vítimas de violência, maus tratos e que são retirados do convívio familiar por determinação judicial.

Foto: Juliano Barbosa

SOBRE A NOVA UNIDADE



A nova unidade do SAICA, segundo a prefeitura, conta com dormitórios, sala multiuso para atividades de lazer, leitura, estudo, cinema, jogos, quadra, parquinho para bebês, playground, refeitório, cozinha, lavanderia e área administrativa.



No local, as crianças serão acompanhadas por uma equipe multiprofissional que realizará atendimento especializado e adequado para a idade de cada menor, já que poderão ser abrigadas crianças de zero a 17 anos, 11 meses e 29 dias.



“As crianças em idade escolar vão para a escola, teremos o suporte da rede municipal para oferecermos atividades no contraturno. Tem um trabalho importante e fundamental que é feito por psicólogo, assistente social, sempre direcionado ao bem-estar destas crianças e, se possível, reinseri-las à família biológica ou, ainda, para adoção, onde recomeçará a vida com uma nova família”, explicou Andréia C. S. Brandão, coordenadora do SAICA.