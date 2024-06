Templo Zu Lai realiza festa junina com comidas típicas vegetarianas neste domingo (16)

Entrada é gratuita

Foto: Vagner Santos

O Templo Zu Lai, localizado em Cotia, vai realizar, neste domingo (16), sua festa junina com comidas típicas vegetarianas. A entrada é gratuita. Evento inicia às 12h.

O templo budista, conhecido por promover a paz, a harmonia e o respeito à vida, busca proporcionar uma experiência cultural e gastronômica única aos seus visitantes.A festa junina é uma tradição brasileira que celebra a cultura caipira, com danças, músicas e comidas típicas. No entanto, o Templo Zu Lai oferece opções vegetarianas em consonância com os princípios de respeito aos animais e ao meio ambiente que norteiam a filosofia budista.Além da parte gastronômica, os visitantes poderão desfrutar de apresentações de dança e música.